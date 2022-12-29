國發會發布11月景氣對策信號，燈號轉為「景氣低迷」的藍燈，綜合判斷分數較上月大減6分至12分，創下2009年6月以來逾14年低點。大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，儘管景氣燈號反映俄烏戰爭膠著、全球通膨及升息壓力持續，加上中國疫情快速擴散，使得全球經濟有下行風險壓力。然而統計台股過去20年在春節後表現，發現農曆新年開盤第一天，收漲的有14次、收跌6次。也就是說，掌握短線漲勢機會，現在正是時候。

鄭翰紘表示，統計2003至2022共20年間，台股於農曆新年開盤的表現，單日上漲的機率平均為七成；若是拉長時間到一個月，上漲機率提高至75%。由於今年農曆新年來得早，加上台經院的營業氣候測驗點指標已出現往上，預期藍燈不至於太久，因此認為，現在進場布局正是時機。

在產業表現部分，鄭翰紘指出，由於FED與台灣央行升息幅度符合預期，因此明年經濟衰退及庫存調整將持續帶給金融市場不確定性。此外，景氣下滑造成信用利差擴大，將持續影響壽險股債評價壓力。不過，近期美公債10年及30年公債的殖利率下降，加上台股若回復，亦有助壽險淨值回升，後市可持續進行觀望。

在科技業部分，鄭翰紘表示，目前NB/PC(筆記型電腦/個人電腦)類股未如市場預期悲觀，預期觸底之後將止穩並醞釀反彈，有助於整體族群的評價回升。原因為品牌廠庫存去化有成、歐美需求回溫加上中國解封、顯卡價格止跌反彈、遊戲及電競市場仍深具潛力以及美國升息幅度將放緩等。PC/NB已成為數位生活不可或缺的剛性需求，具備高股息與高填息雙重優勢，能在利率攀升與經濟面臨衰退的環境中，提供投資人穩定現金流以及後市增長潛力。