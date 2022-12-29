保瑞(6472)旗下子公司安成自有學台藥將在美國上市，不過，安成在今年初就在美國上市原廠武田藥品Takeda用於治療腸胃疾病的授權學名藥，未來在原廠、多家學名藥競爭下，未來藥品價格是否有撐，能對營收做出多少貢獻還需要觀察。

安成自有學名藥Dicyclomine Hydrochloride Capsule(對照藥品為BENTYL)已獲美FDA正式核准取得藥證，將正式啟動於美國市場上市該藥品相關準備工作。

Dicyclomin此藥目前在美國有其他4個競爭廠商，包括Lannett、 Hikma、Teva、Mylan4家，安成的將在2023年時會上市銷售。

保瑞表示，Dicyclomine Hydrochloride Capsule用於治療患有大腸激躁症病患。根據國際醫藥專業統計機構IQVIA資料，該藥品截至2022年10月止前12個月於美國地區銷售金額約為美金2,800萬元。

大腸激躁症是一種慢性腸胃道功能異常的綜合性疾病，根據統計，約有30%的美國人曾罹患過大腸激躁症，患者通常會有腹部疼痛或是腫脹的現象，也會伴隨便祕、腹瀉、腹部絞痛、尿急、腸道多氣等徵狀。要解除症狀通常需要六個月甚至更長的時間，並搭配適合的飲食與合適的藥物才能改善。

保瑞2022下半年好事不斷，繼7月正式入主伊甸生醫竹北廠後，9月併購安成完成交割躍升全台一條龍式CDMO最大量能、承接台睿生技委託案研發生產口服製劑、旗下景德製藥過美國FDA查廠以及安成多款學名藥陸續取得美國FDA藥證；展望2023年，該公司成長動能持續樂觀。