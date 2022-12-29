盧布在周三收在大幅貶值，來到逼近1美元兌72盧布關卡。目前針對俄羅斯石油的制裁，以及其對俄國出口收入的影響，都對盧布造成壓力。

盧布在上周已經跌了約8%，並且在石油禁運和價格上限生效之後，盧布本月匯率正走在大幅下挫。但是俄財政部最近表示，盧布近日的下跌是與進口增加有關。

盧布周三稍早在莫斯科交易所一度觸及72.09，下午跌了2.2%，為71.93，並接近上周出現的近8個月低價72.63。

盧布對歐元跌1.8%，為76.36。

盧布在過去兩周的波動性加大，在接近新年期間，交易量縮水，也增加了波動。

法國農業信貸的新興市場主管Olga Yangol說：「西方國家新近施加的制裁，希望能壓制能源價格的飆漲，肯定地也對盧布造成壓力」。不過Yangol補充說，盧布未來將相對地具有韌性，預計油價走勢將主要地受到地緣政治和OPEC+減產的影響。

俄盧斯石油出口的重要指標、布蘭特原油周三下跌0.4%，為每桶84.0美元。

俄羅斯總統普丁周二簽署了一項法令，以對西方的上限做出回應，從2月1日起的5個月，對實施上限的國家祭出石油禁運令。

俄羅斯股市在周三收低。