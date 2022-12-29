國立高雄師範大學為了近年來天然與人為災害的不斷劇增，28日舉行「防災會報暨校園安全會議」，期盼給學子與家長有個「三安」的教學環境，會議內容包含天災潛勢分析、減災改善方案，以及人為事故的應變措施。值得一提的是，高師大剛完成的美學步道圍牆低矮，容易發生翻越事件，因此校方也決議加裝監視器，以便控管校安。

會議首先由校安中心執行長鄂見智針對「校園災害防救與校園安全執行成效」實施簡報，內容包含災害防救管理政策及目標、2校區的校園災害潛勢分析（地震、淹水及坡地災害等）、地震與淹水及坡地等災害的減災與改善方案、本校校園災害防救組織與任務分工等說明。

而人為災害部分，簡報也特別著重於校園的防火訓練與交通安全事故具體防範作為，尤其在李學務長指導下，將2校區容易發生交通事故的危險路段標示出來，提出學子的交通安全問題。

總務處環安組組長黃文成、事務組長林文章及營繕組長吳宗勳等人，也依照業管專業針對剛完成的北側同慶路上美學步道做說明，因美學步道上有3處容易翻爬的圍牆，若疏忽下，恐會影響校安問題，校長吳連賞聽完後直接裁示校方安裝監視系統，防範未然。

校長吳連賞表示，同仁對於校安的注重關係了學校的安定與安全，等於吃下定心丸。第一是校安的重要性、第二是公共安全、第三則是職安問題，再來就是Covid-19及環境災難，尤其是溫室效應對人類帶來迫在眉捷的影響，最後重中之重就是防災。學生的交通安全也是重點之一，目前高師大持續聚焦在交通安全的宣導，校長提及幾乎在每次學生會議、行政會議及校務會議都不斷宣導。凡事豫則立，不豫則廢，期望透過不斷的提醒，讓師生都能在意與注意，以降低或消彌災害與事故的發生。