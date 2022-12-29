為提供外食消費者多樣吃食選擇與樂趣，築間餐飲集團旗下主打個人火鍋「築間幸福鍋物」全新火烤兩吃新型態，今（29）日正式進駐京站時尚廣場小碧潭店（小碧潭捷運站旁），是此新型態第3家店，並為雙北市首家，評估為中央路及環河路等主要交通幹道上，周邊中、小學為鄰，社區型消費力十足。

築間餐飲集團表示，歡慶新店京站店開幕特別推出只要打卡，即可享5折吃燒肉，再加碼消費單筆滿2,000元，即贈刮刮卡乙張，有機會刮中價值880元的「M9+黑毛和牛板腱鍋套餐券」，以及多項家電大獎，包含BRUNO雙人帕尼尼厚燒三明治機、便攜式果汁機、可折疊小拖車、M9+黑毛和牛板腱鍋套餐券、美國濕式熟成霜降牛肉鍋或松阪豬肉（2選1）套餐券、肉品或海鮮九選一兌換券、常溫湯底包等超過千份好禮，有吃又有拿，搶在跨年前開幕，準備迎接連假檔期的饕客，而開幕前兩周開放訂位，已預訂8成，連假三天預估會全客滿。

今年年中築間幸福鍋物全台首家火烤門店於基隆廟口店登場後，單店營業額相較原本只有鍋物的型態約成長2成左右，有8成的消費者會加點火、烤兩吃，成功打開新興市場。其中最受歡迎的燒肉單點品項，前三名點餐率最高的有，「極上無骨牛小排」（原價780元，打卡5折價390元）、「紐澳穀飼牛舌」（原價440元，打卡5折價220元）、「巨無霸草蝦」（原價320元，打卡5折價160元）等14種牛、豬、雞肉品及海鮮可選，享受個人吃鍋，還能邊燒肉的體驗，新店人搶先開烤！

築間餐飲集團表示，築間幸福鍋物新店京站店，開幕推出凡內用消費，於Facebook、IG打卡或Google評論五星（擇一），即可享打卡者或評論者燒烤品項每人五折優惠乙份（以價低者計，其他優惠不可併用，不得累計會員點數）。其中燒烤提供牛肉、豬肉、雞肉、海鮮四類品項，還吃的到澳洲和牛、西班牙伊比利豬、牛舌等高質量食材，燒烤肉品都以獨家秘方調味過，風味十足。