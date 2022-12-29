北市公布20名酒駕累犯照片。（裁決所提供／楊亞璇台北傳真）

酒駕新規今年3月31日上路，台北市交通事件裁決所，第17次公告酒(毒)駕累犯，共有20名，累計152名。酒駕累犯2次15名，毒駕累犯2次1名，拒測累犯1名，累犯3次3名。

本次分別計有酒駕累犯2次15名，毒駕累犯2次1名，拒測累犯1名，累犯3次3名；其中累犯2次15名包括：簡勝栢、寸守茂、陳新發、李秉政、何清賢、錡建誌、陳紹維、羅元良、黃奇敏、何南山、黃建忠、宋家福、翁澤民、徐國勝、蔡明智。 毒駕累犯2次1名為周家弘 、拒測累犯2次1名李玉琪，酒駕累犯3次3名，分別為王明淦、陳維焄、何慶元。

裁決所指出，針對屢次酒(毒)駕或拒測違規再犯者，自108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰9萬元、駕駛汽車處罰鍰12萬元，酒(毒)駕累犯第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，酒(毒)駕拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬；除以上罰鍰外，並得公布酒(毒)駕累犯的姓名、照片及違規事實，及吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年，吊扣牌照期間不得使用該車輛。

裁決所提醒，如酒測值達0.25mg／L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理；罰鍰逾期未繳納者，裁決所依法移送法務部執行分署辦理強制執行。 上開酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。

裁決所呼籲，年底尾牙聚餐多，勿心存僥倖酒駕車上路，請找代駕服務或搭乘大眾運輸，「喝酒不開車，開車不喝酒」以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。民眾如對前揭事項有任何疑問，可至裁決所網站查詢（https://www.judge.gov.taipei/），或電洽裁決所服務電話02-23658270按9，或撥打台北市民當家熱線1999(外縣市02-2720-8889)，將有專人為您服務。

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