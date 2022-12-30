全台上班族的指標，長榮海運年終獎金今日揭曉，相較於去年很明確算得出40個月，今早許多長榮員工看到入帳的錢，多數反應是「比去年多，但『一定』沒有到50個月」，只有少數考績極佳的員工才能拿到50個月，這看似雖多，卻少了去年那種霸氣的發錢方式，似乎也透露出隨疫情而起的海運派對，即將落幕收官。

對所有海運業者而言，這波疫情真的就像洗三溫暖。2020年上半年，全球陷入因疫情擴散的陰霾，封城、斷鏈導致無貨可出、無貨可載，海運業面臨生死交關，有些海運業者撐不下去，乾脆就倒了，能在那波困頓下活下來的，都算是本很厚的。

接下來的故事，大家就知道了。不管是有船公司倒，或是船公司縮減運力，都讓疫情走到一半的全球經濟迅速復甦，面臨瞬間居家上班需求暴衝、貨量多到船載不完，於是運價猛衝、創下新高，這也改變資本市場，股民更掀起史無前例的航運熱。

長榮海運就是在去年，交出一整年2390億元的獲利成績。翻開長榮的獲利史，最好的大概就是2010年的152億元，這幾乎是超過10倍的獲利，恐怕連長榮集團創辦人張榮發都沒想過，大手筆發出40個月年終合情合理，也算是幫全台上班族寫下歷史記錄。

不過怎麼來的、就怎麼回去，貨櫃三雄股價如此、獲利也是如此。長榮今年前3季累積稅後純益高達3043.5億元，提前超車去年一整年，但運價走跌是事實，既然無法減緩運價走跌的大勢，就只能靠成本掌控維持獲利率，但結論就是不會再這麼「爽」了。

反映在年終獎金上，如果是順風順水、明年依舊，按照今年的獲利成長表現，長榮要慷慨發出60個月不是問題。只不過逆風來得太快，隨著第4季獲利「心裡有底」，當然不可能像去年那樣豪灑，「比去年多、但不能多太多」成為年終的發放方向。

由於長榮年終是按照考績加減碼，今年行情大抵是45個月起跳，雖然也有極少數員工拿到50個月以上，但畢竟不是所有人。高層要傳達的訊息很簡單，苦日子快來了，錢不可能再這樣亂花，沒辦法「乾脆」給到50個月，無聲勝有聲，大家心知肚明。

尤其多數業者認為，明年貨櫃海運前景不樂觀，在租金及租船費用雙跌下，極有可能出現退船量大增的狀況，全球運力持續降低。眼看「烏雲都要飄過來了」，若仍閉眼豪灑年終獎金，恐怕大小股東都不樂見，「有點多又不會太多」成為共識。

對長榮員工來說，連兩年蟬聯「年終王」，讓人好生羨慕。但隨海運前景急轉直下，今年這年終獎金不管是45、47或是那少數的50個月，都是高峰了，此生要遇到能超越的機會應也渺茫，看著已經開始負貢獻的運價，再怎麼興奮也只能放心裡。