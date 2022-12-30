在周五這個2022年最後一個交易日，日經225指數午後漲幅收斂，終場僅微漲0.83點，收在26,094.50點。

受到隔夜美股大漲激勵，日經指數早盤一度上漲0.9%。該指數今年以來下跌9.4%，為2018年以來年線首度收黑。

東證一部指數午後由升轉跌，終場下跌0.19%，報1891.71點；今年來下跌5%，亦為4年來年線首次下跌。

IwaiCosmo Securities投資研究部門總經理Shoichi Arisawa表示，投資人擔心在新年的周末長假期間，美股可能會發生什麼事。海外市場存在許多不確定性。

因逢新年假期，日股將在2023年1月2日周一與1月3日周二休市，於1月4日周三恢復交易。

航運股指數上漲1.23%，在東證一部33大類股中表現最佳。石油勘探類股跌1.33%，表現最差。煉油股下跌1.02%。

優衣庫母公司迅銷收漲1.94%，科技業投資大戶軟銀集團漲0.46%。人力銀行Recruit Holdings跌1.56%，中外製藥（Chugai Pharmaceutical）跌1%。

假期前市場交投清淡，東京證交所主板成交量為9億股，過去30日均量為11.9億股。