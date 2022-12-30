國發基金今（30）日指出，今（2022）年獲利297.01億元，創下國發基金成立50年以來新高，預計繳庫金額達130億元。

國發基金官員指出，國發基金自62年成立，但68年以前都在投資期沒有盈餘，今年的獲利是50年來新高，獲利297.01億元，預計繳庫金額達130億元。累計盈餘共計4,121億元，累計繳庫金額已達2,931億元，目前基金淨值則將近1兆元。

該官員指出，今年獲利亮眼，其中又以台積電獲利最多，約180億元，陽明海運也有92億元。此外，世界先進、兆豐金控各12、11億元，中華航空也有4億多，台灣高鐵公司則有9,000多萬元。

該官員進一步分析，台積電的獲利跟成長都比往年多；陽明海運跟中華航空因為疫情航運需求高，提高獲利；世界先進則受惠於半導體產業的蓬勃發展；兆豐屬於金融產業，比較穩定，且前兩年的景氣算還不錯，大陸訂單轉為台灣，進而促進國內整個產業發展，金融業便受惠。

國發基金官員也指出，在投資的66家中，雖然有33家是虧損的，但公司是獲利的加上現在股價已經高於國發基金投資成本的有40家。以藥華藥月29日的收盤價計算，國發基金持有藥華藥帳面大賺40倍。

至於明年的獲利，官員則指出，還是要回歸各家公司的財務規劃。