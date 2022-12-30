中國即將在1月8日開放國門，考量該國疫情急飆且染疫與病毒相關資訊不足，越來越多國家決定對來自中國的旅客實施新的邊境檢疫措施，馬來西亞和西班牙在稍早前宣布跟進。
繼美國、日本、印度、台灣與南韓等國家之後，馬來西亞周四也宣布將對所有從中國入境的旅客進行發燒檢測，也將採集中國航班的污水進行新冠病毒檢測。
西班牙周四宣布將要求從中國入境的旅客出示新冠病毒陰性檢測證明或完整疫苗接種證明。
中國即將在1月8日開放國門，考量該國疫情急飆且染疫與病毒相關資訊不足，越來越多國家決定對來自中國的旅客實施新的邊境檢疫措施，馬來西亞和西班牙在稍早前宣布跟進。
繼美國、日本、印度、台灣與南韓等國家之後，馬來西亞周四也宣布將對所有從中國入境的旅客進行發燒檢測，也將採集中國航班的污水進行新冠病毒檢測。
西班牙周四宣布將要求從中國入境的旅客出示新冠病毒陰性檢測證明或完整疫苗接種證明。
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