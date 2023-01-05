英國商會(BCC)在周三晚間表示，由於面臨能源帳單的飆漲和脫歐之後的貿易困境，英國企業對2023年的前景感到悲觀。

根據英國商會的季度經濟調查，有36%的企業預計今年獲利較低，僅有34%認為獲利會上升；預期未來12個月銷售會增加的企業比例，從6個月前調查的54%降到44%。

該調查是在11月7日至11月30日之間進行，有回報的企業超過5600家，多數為中小企業。

英國商會的研究主管David Bharier說：「對於發現自己被巨大的通膨壓力搞得無所適從的中小企業來說，情況仍然非常嚴重，通膨往往導致成本達到3位數的增幅，特別是在能源成本方面」。

一項價值180億英鎊的企業能源補貼計畫，將於三月底到期。英國政府在周三稍早表示，將在下周公佈新的補貼計畫。

但是英國財政部長Jeremy Hunt此前曾指出，這樣的措施不是永續的，未來將以較小的規模進行支援。

「企業的展望是黯淡的」，英國商會的總幹事Shevaun Haviland說：「讓企業清楚了解能源支援計畫，是政府首要工作」。

此外，在英國脫歐之後，中小企業在與歐盟進行貿易，以及在英國與北愛爾蘭之間運送貨物，仍面臨重重困難，因為歐盟要求對英國運往北愛的貨物進行檢查(北愛仍與歐盟維持自由開放的邊境)。

Haviland說，英國政府必須與歐盟合作，透過談判來解決商業合規問題。