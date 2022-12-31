倒數迎接跨年，接著112年元旦到來，台中市政府警察局預估連假期間有增加返鄉、旅遊及參加活動等交通需求，為維護連續假期間交通安全順暢，市警局針對轄區高鐵、台鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線及熱門景點等周邊重點道路，期前規畫員警、義交指揮疏導交通尖峰時段車流。

警方指出，元旦連續假期第1天，西屯區中央公園盛大舉行「2023閃耀台中跨年夜」活動，期間於下午3點至凌晨2點，執行周邊部分路段管制一般車輛進入，請用路人注意。后里區麗寶樂園自辦「2023麗寶跨年演唱會」，預估國道1號后里交流道周邊亦將有車潮湧現，警方掌握上述區域周邊交通狀況，並規畫專案交通疏導勤務，維持相關活動周邊交通秩序。

台中市交通警察大隊提醒，民眾參加節慶活動，請多利用大眾運輸系統乘載，自行駕車者可下載「台中交通網」App，掌握市區道路即時路況，亦可查詢附近停車資訊，避免塞車影響旅途興致，民眾如行經壅塞路段，請配合現場人員交通指揮，維持交通安全及秩序。

台中市政府警察局長蔡蒼柏呼籲，連假期間民眾在歡慶新年時不免聚餐飲宴，請隨時提醒親朋好友喝酒不開車，警方在防制酒後駕車執法強度絕不鬆懈，呼籲駕駛人切勿心存僥倖酒後駕車，以身試法。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！