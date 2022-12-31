據《人民日報》健康客戶端報導，近日，海南、浙江、四川等多地通過問卷調查公佈了當地新冠感染數據，一些地方陽性感染率在60％以上。有些地方仍處於不斷上升期，預計1月初達到感染高峰。

四川：實際感染率高於63.52％，日新增感染已處於回落階段。

12月26日，四川省疾控中心發佈的四川省新冠感染情況問卷調查（第二次）結果顯示，省內21個市州183個縣（區、市）的15萬8506名被調查者的感染率為63.52％，另外還有28％的調查人群雖未測核酸或抗原，但有發燒、咳嗽等類新冠病毒感染症狀，因此本次調查人群的新冠病毒實際感染率應高於63.52％。全省陽性檢出的高峰期集中在12月12日－23日，目前日新增感染已處於回落階段。

海南：預計感染率已達50％，新增新冠感染人數處於高位波動期。

12月30日，海南省新冠疫情防控新聞發佈會（第84場）在海口舉行，海南省疫情防控工作指揮部綜合組副組長、醫療救治組副組長，省衛生健康委員會黨委委員、副主任李文秀通報全省新冠疫情防控工作有關情況，近日，海南省每日新增新冠感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50％。三亞市、海口市整體上已過感染高峰。

浙江衢州：感染率約佔總人口的30－35％，1月初達到第一波高峰。

12月28日下午，衢州市舉行新冠病毒感染防控工作新聞發佈會。衢州市衛健委黨委書記、主任廖利軍介紹，根據研判，衢州市將在12月底進入感染高峰期，1月初（元旦左右）達到第一波高峰，並進入高位平台期，可能在1月底（春節後一周）達到第二波高峰。會上介紹，參考市疾控中心微信問卷調查數據，衢州市目前總體感染率約佔總人口的30-35％。

浙江舟山：感染人數比例達到30－40％，預計於12月底進入疫情高位平台期。

12月29日15時，浙江舟山市舉行新冠肺炎疫情防控工作領導小組第十七場新聞發佈會，介紹了統籌推進疫情防控有關情況並回答記者提問時提出，通過對全市核酸陽性檢出率、社區哨點監測和重點人群抽樣調查情況進行綜合分析，估算全市目前感染人數比例達到30－40％，總感染人數接近40萬人，預計於12月底進入疫情高位平台期，高峰期維持一周左右。

「目前，我國新冠疫情處在高位流行，但各省份進入的流行階段不同。」12月29日，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在國務院新聞辦舉行吹風會上介紹，「像京津冀、成渝地區、華中部分省份，疫情發展相對比較早，目前可能流行的高峰時期都已經過去。重慶、安徽、上海、湖北、湖南等省市疫情正在高位流行階段。河南、吉林、福建等省份疫情發展速度也比較快。」

吳尊友表示，專家根據蒐集到的疫情信息綜合研判，中國的春運會有大量的人員流動，使得疫情可能會更加複雜，所以各地都要認真做好關於疫情信息的監測，分析，研判，盡最大限度把流行高峰帶來的影響給它削弱。