自從大解封之後，中國大陸時不時就傳出一波波疫情，但不少大城市像是北京、上海以及武漢等，有許多民眾已不擔心被染疫，生活模式也重新恢復至疫前一樣。專家學者認為，愈早回歸正常就愈有助經濟成長復甦。

上個月初，中國大陸不再執行嚴格的抗疫清零政策後，在北京什剎海公園結冰的湖面上，不管是看滑冰或滑冰的民眾，很多都對中央政府突然放寬規定樂觀其成，同時也準備要與新冠病毒共存。

北京民眾說，封鎖嚴控結束後，不需要處處掃檢康碼，也不需要再看行程碼，有重獲自由的感覺。之前，不僅邊境封閉3年，連國內走動常常都被限制，許多公共場所也不能去。

在北京的路上，公園甚至購物中心的人潮歸隊，現在就算不幸確診，大陸民眾也比較沒像之前那麼擔心。工廠產線、日常生活以及休閒娛樂等，各式活動又恢復至以往正常時刻一樣。

一年一度的農曆春節連續假期，2023年是從元月21日的除夕開始。大陸央視預估，屆時春運光是鐵路的部分，就要用運送550萬左右的乘客。同時，2022年8月因抗疫關閉的西藏地標布達拉宮，也將於元月3日再次對外開放。

陸媒報導，海南島三亞有一些較熱門的飯店，在農曆新年期間早已全數被訂光。最近幾天，大陸官媒也試著說服民眾，新冠疫情已被控制並接近高峰期。前兩天，四川省疾病預防控制中心表示，超過80%當地居民已染疫。

路透社指出，同樣都是重新開放，但中國大陸卻與它國截然不同。2日，有14億人口的中國大陸，僅僅只新增1位疫歿者，跟1日的數量一樣沒有增加。自從新冠病毒爆發以來，因染疫不幸死亡者，中國大陸官方資料為5,250位，3.3億人口的美國至少已有100萬，連740萬人口數的香港，也都有超過1.1萬。

英國健康產業數據調研單位Airfinity上周曾表示，中國大陸每天可能有大約9,000位葬身於新冠病毒之手。另外，自上個月迄今，中國大陸累計新冠死亡人數可能已達10萬人，確診則為1860萬。

Airfinity預估，中國大陸疫情首波高峰期將落在元月13日，屆時單日染疫者將來到370萬。中國大陸表示，只把因肺炎以及呼吸衰竭的新冠患者死亡，列在是跟新冠病毒相關的。

路透社指出，中國大陸相對低的新冠疫歿數，也與有好幾個城市對殯儀館需求激增的報導不符。中國大陸大鬆綁之後，醫院以及殯儀館湧入一群群的民眾，從當地新聞也可見到民眾就直接在路邊打起點滴，以及火葬場外大排長龍的靈車畫面。