看準蔬食人口大增，繼去年與第八季《小小廚神美國版》冠軍的台裔女童Liya合作推出機上餐後，台灣虎航今(3)日宣布與榮獲2022米其林綠星殊榮的「小小樹食」聯手推出全新的蔬食機上餐，包括「蟹黃豆腐貝殼麵＋栗子巧克力馬德蓮」及「墨西哥辣豆捲餅＋日式雞蛋布丁」等兩種套餐組合，以實際行動推廣蔬食文化。

於《2022米其林指南》一舉奪下米其林綠星、必比登推薦兩個獎項的小小樹食，早是許多人心目中台北市最美味的蔬食餐廳之一；其極具創意又充滿健康取向的菜色搭配，不僅讓茹素者趨之若鶩，更吸引許多葷食者常常來光顧，把享用蔬食餐視為愉悅的用餐體驗。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，「平常無肉不歡的兒子，自從吃過小小樹食後，反而常常會主動要求我帶他去吃，小朋友的口味是最誠實的，足見小小樹食的餐點真的厲害，也決定一定要和小小樹食合作。」

小小樹食創辦人Jeffrey強調，「當初創辦小小樹食，就是想要扭轉一般人對蔬食料理的刻板印象，視吃蔬食不只能有益健康，更是美味可口的美食。此次與台灣虎航合作，期望藉由其豐富多元的航點，讓小小樹食的蔬食理念能夠推廣給更多人認識。」

蟹黃豆腐貝殼麵利用「鹹蛋」來製作模擬蟹黃鮮甜口感的醬汁，將煮好的貝殼麵與雞蛋豆腐、娃娃菜、紅蘿蔔、芹菜以及毛豆翻炒，鋪上滿滿的起司後推入烤箱，便成為一道口感層次豐富的貝殼麵。墨西哥捲餅則是行政主廚Tim特別為台灣虎航調配的獨家料理，以墨西哥風味烤玉米，搭配酪梨、洋蔥、墨西哥辣椒以及青椒，放在抹上自製辣豆醬的薄餅上，撒上起司絲後加熱，濃郁又清爽的組合，保證讓人一口接一口。