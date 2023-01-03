台中產婦在網咖腹痛產子，男嬰出生後死亡，檢察官3日會同法醫相驗，將擇日解剖追查案情。（資料照片）

台中市驚傳產婦在網咖腹痛生子，1名男嬰生出已死亡悲劇！24歲潘女昨天晚間在網咖突然腹痛，生出1名男嬰，她嚇得將胎盤、男嬰全塞進塑膠袋。台中市消防局今天凌晨2時獲報到場時，男嬰已死亡，潘女產後身體不適戒護就醫中。檢察官今天會同法醫前往相驗，將擇日解剖追查釐清案情。

檢警調查，潘女昨天晚間到中區1家網咖，突然發生腹痛，她打電話通知女性友人到場協助，友人到場時，潘女已生下1名男嬰，她手足無措，嚇得將男嬰連同胎盤、臍帶等都塞進黑色塑膠袋。

案經友人在今天凌晨2時57分報警，告知有患者身體不適。警方到場處理，並通報消防局，潘女告訴警方，她剛生產完，腹部不適；救援人員在3時5分到場，確認男嬰已全身僵硬、發紺明顯死亡，未送醫，後續交由員警處理。

檢察官今天會同法醫前往相驗，至於該男嬰是在生產前就已是死胎、或在生產過程中死亡？還是產後遭外力致死，檢察官將擇日解剖追查，釐清案情。據了解，潘女產後身體不適，目前戒護就醫中，檢警將再進一步訊後釐清案情。