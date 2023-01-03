22歲新疆女網紅「灰太郎的羊」過去因為一段8分鐘內宰一頭羊的影片走紅，還因天使外表被冠上「正妹屠夫」的外號，近來她卻自爆被老公家暴，甚至被婆家當作賺錢工具，就連苦心經營的帳號也被奪走，只能用抖音小號訴說一切，消息曝光後，當地婦女保護團體已介入調查。

綜合陸媒報導，網紅「灰太郎的羊」去年12月底發文稱，18歲時就在山東老家訂婚，19歲結婚後跟老公到新疆放羊，現在兩人育有1名女兒，不過男方平常遊手好閒、嗜酒如命，有時甚至還會家暴，砸爛手機、拿剪刀把她的衣服剪爛。在她走紅後，老公和婆家更不斷逼迫直播賺錢，導致情緒長期低落。

後來，某一次婆家要求借帳戶賣羊肉被她拒絕後，老公無預警說要帶走2歲多女兒，就一直處於失聯狀態。而擁有8百萬粉絲的抖音帳戶，最初是用老公的手機號碼註冊，現在也被奪走，更過分的是，老公和婆家在外造謠是她「拋夫棄子」跟外面的對象跑了。目前，雙方正處於法律程序當中。

事件曝光後，大批網友對她的遭遇相當同情，直言：「這家人真是太勢利了，看到小女生紅了，只想要利用她賺錢」，對於男方涉嫌家暴一事，當地婦女團體3日表示目前正在調查案件的來龍去脈，若當事人有需要，會進一步提供相關幫助。

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