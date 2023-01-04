桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一2日傍晚倒垃圾時遭槍殺，桃園地檢署今天早上會同法醫研究所解剖遺體，此外因體內疑似還有彈頭，也出動X光勘驗車，要找出彈頭位置。

郭信一遭槍殺後，槍手逃逸至新北樹林，並將車輛焚毀後逃亡，目前專案小組還在持續追查槍手下落，初步懷疑與黑幫間利益有關。

據了解，郭男被開7槍，身上有9個彈孔，因有貫穿傷。桃園地檢署今天由檢察官李俊毅帶隊解剖郭男，釐清彈道及詳細死因。此外疑似有彈頭留在郭男體內，X光勘驗車也到存放屍體的桃園殯儀館，要找出郭男身上的彈頭。