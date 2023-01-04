成衣大廠聚陽（1477）公告2022年12月份合併營收24.68億元，年減22.3％。聚陽指出，美系客戶庫存調整已近尾聲，預期2023年營運會是第一季落底，第二季開始揚升。

聚陽累計2022年全年合併營收320.82億元，較前年同期成長10.9％。

受高通膨及俄烏戰爭影響，全球服飾品牌庫存調整還在持續進行中，不過，去年耶誕銷售買氣不弱，讓成衣廠對今年景氣回溫的速度稍比去年推測樂觀些。

聚陽指出，目前美系客戶庫存調整順利，短單、急單的量能仍在；而日系客戶訂單還保持增長狀態，因此，樂觀看此波調整庫存可望在今年第一季末獲舒緩，第二季營運動能恢復正常。

聚陽預期，2023年的營運可望是倒吃甘蔗，下半年表現將優於上半年。

產品組合持續優化，市場採購趨勢一站式、多地產線模式，加上單價較高的運動休閒、戶外機能出貨比例提升，聚陽對2023年營收獲利成長持審慎樂觀看待。

除此之外，聚陽對未來全球服飾消費市場成長動能仍具信心，因應中長期產能成長需求，聚陽投資1,430萬元美元（約新台幣4.58億元）在孟加拉的新產線，預計2024年可投產。目前的規劃共有33條產線，月產能為80萬件。