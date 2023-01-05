美國商業銀行業在近三年新增5兆美元存款部位，前任舊金山聯邦儲備銀行（FRBSF）金融機構監管和信貸處處長饒永華5日在專訪中表示，這段期間也出現美國利率從近乎零快速升到超過4％，商業銀行界面臨全新的信貸情境，「如果沒有善用fintech，監理工作的挑戰更大！」

饒永華指出，美國金融監理單位近年運用金融科技最多的是Regtech（法遵科技），要在資金流入異常龐大下，一方面對金融機構持續監理，另方面也不能讓一般消費者使用金融服務被打擾，技術應用和金檢實務都在日新月益。

他舉例說，美國商業銀行存款爆增的同時，其中部份資金流向證券市場，在今年股市重挫下，銀行對客戶的授信條件和融資額度有必要謹慎重新估值，若沒有金融科技大數據分析的協助，銀行業的放貸只能非常保守，金融市場效率大為降低。

此外，國際趨勢新增氣候變遷、ESG等新興議題，饒永華認為，政府部門要學習強化其中的監管工作，由於美國監管、法遵處於國際前緣，是國際框架的先行者，進入美國市場的外資銀行現在需就這些新興議題，調整被監管的項目。基於台灣銀行業正準備隨著台灣廠商東進美國市場，他特別提醒，應關注美國對外資商業銀行新增的監管要求。

饒永華自2022年秋季加入中山大學國際金融學院，擔任講座副教授，2020年12月已自FRBSF退休。中山大學國金學院新任國際資產管理研究所長鄭美玲表示，要大力借重饒永華在聯邦儲備銀行體系的許多政策研擬經驗，以及FRBSF所創建、為亞洲監理機構培訓的「亞洲計畫」，廣泛運用於國金學院的碩士班教學與產學合作計畫上。

在中山國金學院安排下，饒永華將於12日為台灣金融業界主講「跨國金融法規與法遵實務工作坊」。

另一方面，中央銀行甫公布「因應氣候變遷策略方案」，對於風險測試模型擬邀學者研議。饒永華亦表示，美國聯準會剛公布將和6家大型銀行合作氣候變遷情境分析，2023年底才會把研究成果公布，研究過程需要設計很多沙盤推演模型，大不同於金融機構資本條件的壓力測試，中山國金學院有意與央行合作研擬台灣版本的金融氣候變遷風險分析。