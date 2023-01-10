台南晶英酒店新年度拓展多角化經營，與全台擁有超過6,500間門市的7-ELEVEN聯名鮮食，由「無隅」餐廳新銳主廚賴奕丞監製，將館內熱銷的烤鴨、叉燒等廣式佳餚，創意延伸在「星級饗宴」專區，推出六款微波鮮食料理，除了先前已上架的「黑晶叉燒刈包」，1月11日起於各超商據點還能買到新極上-黑晶叉燒飯糰、香蒜奶油鴨胸義大利麵、府城古早味蹄膀飯、府城鴨肉燴麵以及醬爆鴨絲熱壓吐司等，售價59元起。

台南晶英酒店表示，未來飯店也將致力於將好口碑精緻美饌量化，透過密集度最高的零售通路，讓品牌商品與饕客消費零距離。

台南晶英與7-ELEVEN合作全新聯名產品可區分為隨手鮮食餐點與主餐便當，前者適合早餐及午茶，首款上市的黑晶叉燒刈包是醬烤軟嫩豬五花結合口感爽脆的酸菜心與酸菜葉，撒上滿滿的花生糖粉來傳遞傳統「虎咬豬」的豐富層次。新極上-黑晶叉燒飯糰靈感來自於中餐廳晶英軒的招牌名菜，主廚以草果、大茴、甘草、丁香等七種漢方食材熬製黑金叉燒醬，鹹香Q彈的米粒包裹著上等叉燒肉塊，飯糰內外雙餡大飽口福。另一款僅於限定門市提供的醬爆鴨絲熱壓吐司，現點現壓，不到三分鐘就能夠品嚐到熱騰騰的吐司夾著彈嫩緊實鴨腿肉，享受特調炒醬爆餡的滿足快感。

另外三款份量較大的主食，府城古早味蹄膀飯將南部辦桌名菜「封肉」便當化，選擇腿庫肥瘦比例最佳、入口即化，用蠔油釀造的醬油與中藥材精釀四小時入味，再加入不可缺少的筍茸，以這道逢年過節必備的佳餚呼應即將到來的農曆春節。府城鴨肉燴麵以大火快炒鴨腿肉與洋蔥絲，濃稠的羹湯加入經典小吃愛用的古法釀製烏醋提味，酸甜適中，憶起昔日的台灣好滋味。最後是西式香蒜奶油鴨胸義大利麵，媲美鴨肉菲力的部位，將多汁不柴的鴨胸以煙燻工法熟成，麵條口感富有嚼勁，佐以大蒜與香滑奶油拌炒的濃郁醬汁，賦予超商便當奢華新體驗。

台南晶英新年度開闢超商聯名商品，持續將優質產品推廣至全台灣，消費者除了可購買上述微波鮮食，另可搭配飯店獨創最佳佐餐氣泡茶飲「晶泡茶」來提升個人用餐儀式感，沁涼順口彷彿香檳口感，目前限定於南部地區7-ELEVEN門市上架，質地飽滿甘醇的金萱與蜜香紅茶，銅板價每瓶49元。