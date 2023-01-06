智易(3596)2022年營收連續第五年創下歷史新高，上季營收亦連續5季寫新高，展望今年，網通市場在基建、升級等趨勢下，整體動能依舊強勁，智易訂單能見度已達年底，整體營運表現可望更勝去年。

智易去年12月合併自結營收為42.01億元，月減少6.0%，年增加36.4%；累計111年合併自結營收為471.68億元，較110年增加23.4%，創下連續五年歷史新高紀錄。111年第4季合併自結營收為131.96億元，季增加3.2%，年增加37.7%，連續五季單季新高。

儘管2023年各界對於全球的宏觀經濟仍不敢樂觀，但因為後疫情時代，各國基礎建設、網通升級的需求大量湧現，這也使得屬於剛性需求的網通產業在這一波產業修正中仍多維持成長態勢，2022年營運也多繳出亮眼成績。

智易日前手中訂單無虞，加上零組件缺貨已經逐步趨緩，訂單能見度已經看到今年底，今年營收、獲利可望繼續維持成長態勢，挑戰營收再創高機會濃。

產能上，智易手握美國一級電信營運商客戶，今年主要成長來自行動通訊產品，為應戰美國市場高成長，越南二廠預計2023年第二季投產，等於增加一倍產能。