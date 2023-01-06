鋁電容廠金山電(8042)重訊公告泰國廠區火災，導致部分設備受損無法使用，金山電表示，受影響產能及產能調配尚待火災鑑定後進一步評估，由於公司出貨到客戶Hub倉約有1個月到1個半月庫存，此次火災對公司營收沒有影響，金山電今天盤中股價逆勢小跌。

技術傳承自日廠的金山電產品包括鋁電容、固態電容及固液態電容，終端應用以充電及電源相關產品居多，包括：變頻家電、伺服器電源等，公司共有廣州及泰國兩大廠區，其中廣州廠以生產液態電容為主，泰國則有前段製程及後段製程兩個廠，以生產固態電容為主，固液態電容則在送樣認證中，產能約60KK至於興建中的新廠預計6月完工，若景氣於今年第1季落底，公司將啟動採購設備，預計下半年裝機。

金山電重訊表示，間接持股94.52%之泰國子公司泰國金山電子工業(股)公司於112年1月5日當地時間下午4時30分，因泰國1廠3樓發生火災，火勢在消防單位協助下快速撲滅，現場無人傷亡，惟部分設備受損無法使用，受影響產能及產能調配，尚待火災鑑定後進一步評估。

金山電指出，公司目前正在評估設備損壞情形，公司廠房、生產設備皆有投保火險，相關理賠作業待與保險公司接洽後處理。

金山電2022年前3季稅後盈餘為1.48億元，每股盈餘為1.14元，累計2022年前11月合併營收為34.9億元，年減10.53%。

金山電表示，由於公司出貨到客戶Hub倉約有1個月到1個半月庫存，此次火災對公司營收沒有影響。