第一金(2892)旗下第一銀行「天下第一匯」優惠活動，將在本月17日截止。該活動自去年11月開辦以來，前2個月已吸引超過6,700人次承作，其中有客戶一口氣承作46萬美元定存，以專案利率4.28％存期6個月計算，到期可領息9844美元，換算新臺幣30萬元左右，約可購買20趟東京來回機票。

一銀表示，自2022年11月起舉辦為期三個月的外匯年終慶「天下第一匯」優惠活動，活動期間內每月份7日至17日均推出數位帳戶限定的美元優利定存專案。明天1月7號開始到17號，是此次一銀「天下第一匯」的最終回。

一銀表示，為了力挺小資族，「天下第一匯」優利定存承作金額門檻只要3000美元，相當親民。此外，還可搭配iLEO數位帳戶專屬的換匯優惠「i美好iBetter」，線上以新臺幣兌換美元存入iLEO數位帳戶，匯率可享最高3.5分減碼，同時享有匯、利率雙重優惠。