螺絲廠世豐(2065)周五公布2022年12月合併營收達2.25億元，月成長0.80%、年減少11.60%。累計2022年第四季合併營收達6.82億元，雖然年減少8.38%，但受惠客戶訂單拉貨逐步回升，帶動單季合併營收季成長6.11%。去年全年營收25.91億元，仍減少9.38%。世豐戮力推進螺絲新品、新應用領域業務布局，以期挹注未來良好接單動能，展望2023年第一季，公司維持審慎樂觀看法。

世豐表示，去年第四季受惠美洲地區主要客戶保持良好庫存去化並已逐步拉升訂單備貨需求，以及持續加大歐洲地區業務接單力道，帶動歐洲地區整體銷售表現隨著擴充產品線、拓展新客戶業務接單契機等成效展現，助力歐洲地區銷售保持成長態勢，此外，旗下長尺寸結構用木螺絲新產品亦於12月份正式完成小量訂單出貨，由於此新款長尺寸結構用木螺絲產品為美洲地區客戶唯一綁規合格供應商之利基，有望隨著客戶後續進行新品鋪貨需求，創造整體營運新一波銷售動能挹注。

雖美國整體房市交易受連續升息政策影響而有降溫情況，惟觀察一般民眾對於房屋保值性、平均屋齡增加、以及人均所得仍保持高水準等環境下，對於居家裝修仍保持一定市場需求，世豐仍持續針對螺絲機械性質、耐防腐性等面向強化產品升級研發，並完善產品專利、各國認證等布局，提升世豐旗下螺絲產品保持市場良好競爭力，並深化與客戶長期業務合作黏著度，另一方面，世豐亦同步拓展建築工程應用領域業務接單表現，以期創造整體營運正面之挹注。

展望2023年第一季，世豐維持審慎樂觀看法。世豐仍積極深化美洲、歐洲市場業務拓展力道，透過新產品推出、參加重要知名展會以提高市場知名度、精進生產庫存管理等，有助於整體營運保持良好動能，不僅如此，世豐除穩固建築工程、戶外與居家裝修領域銷售動能，並持續規劃推進跨入車用扣件領域布局，目前已成功取得IATF 16949認證、以及取得電池模組鎖付螺絲之樣品訂單，有望助力集團進軍電動車車用扣件市場領域，打造集團未來新一動能。