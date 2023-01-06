112年公務人員初等考試將在週日登場，於臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮及臺東等8考區同步舉行一天，試區分設在21個學校，報考人數合計19717人。請應考人留意交通狀況，寬估時間及早出門，準時入場應試。

考選部表示，本考試為最基層的公務人員考試之一，屬全選擇題考試題型，應考資格無學歷限制，凡我國國民年滿18歲以上均能參加，惟據統計，實際報考、錄取人員之教育程度多以學士為主，顯見我國高等教育之蓬勃發展。

考選部指出，此外，自今年起，所有公務人員考試皆不再列考公文及公文格式用語，藉以在考試端減輕應考人應試負擔，改由在訓練端初任實務訓練再培養及充實公文寫作能力，以提高考、訓、用分工合作的綜效。

考選部指出，目前疫情未見鬆緩，國家考試防疫措施仍配合中央流行疫情指揮中心之防疫規定作調整，請應考人注意並配合相關應試重點。同時提醒應考人，除考試當日可於試區公布欄查看試場位置外，國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下也能查詢，或可至銓敘部全球資訊網該項考試「舉行相關事宜」頁面查詢。

考選部強調，為便利應考人快速連結上述頁面，也在考試通知書增設QRcode，掃描後點選試區，即可查看試場所處位置，考選部籲請應考人提前查詢利用，避免入場壅塞。