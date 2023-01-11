今年學測1月13日至15日舉行，大考中心表示，一般考（分）區考場學校明（12) 日下午2時至 4時開放查看試場，無論考生實際應考日程，皆請於12日下午規定時間內前往考場學校，但僅可於試場外查看座位安排，不能進入試場內。

大考中心說，明下午2時至4時，考生及家長進入考（分）區查看試場，均須配戴口罩，若有發燒情形，額溫達37.5℃以上或耳溫達 38℃以上，不得進入考場學校。

居護考（分）區考前不開放查看試場，確診（輕症、無症狀）及快篩陽性個案考生，請勿前往查看試場，其考試地點、試場與座號，須由「112學科能力測驗試務專區」之「COVID 19 自主填報專區」進行查詢，而非原試場查詢系統，查詢時可同時查覽或列印試場平面圖以利考試當天查找試場。

大考中心說，今年學測各項試務防疫措施，包括一般考（分）區一般試場維持每間人數為36 人、考（分）區進出動線規畫、考生與試務人員全面配戴口罩、不開放家長與親友陪考。

1月13日至15日考試當日，考生進入考（分）區時須配戴口罩，並攜帶入場識別證及應試有效證件正本。若未攜帶入場識別證，經試務人員確認身分後可予補發；若未攜帶應試有效證件，仍可進入試場，但建議考生儘快通知親友補送，以免因當節考試結束前未送達而被扣減成績。