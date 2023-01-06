哈利的大爆料回憶錄《備胎》（Spare）10日才發行，但內容已外洩。而相關內容曝光後，英王查爾斯5日首度公開露面，只見他離開度過耶誕假期的諾福克（Norfolk）山均漢姆莊園時，一臉心事重重的模樣。
據《每日郵報》（Daily Mail）和《獨立報》（The Independent）5日報導，由於黛妃生前證實，曾和馬術教練修伊特（James Hewitt）外遇，長久以來，一直盛傳哈利可能不是查爾斯的親生子。而哈利在書中提及，查爾斯很愛說些軼事趣聞。至於他最常提起的，就是有一次去精神病院，朝病人搖了搖手指說：「我是威爾士親王。」沒想到，對方卻以「同樣的手勢回應」，並說自己才是威爾斯親王。
沒想到，查爾斯向哈利提起這件事後，竟然開玩笑說：「誰知道我是不是你的生父？也許你爸真的在布羅德摩（Broadmoor Hospital，英國精神病院），我親愛的兒子！」
哈利說，父親說完這笑話後，總是笑個不停，「雖然這個笑話超難笑，因為當時謠傳說，我的生父其實是媽媽的前任情夫之一：休伊特少校」。哈利在書中直指，由於謠傳他的生父是修伊特，因此開這種玩笑，真的「品味很差」。
修伊特從1986—1991年間，曾擔任黛妃的馬術教練，兩人維持了長達5年的婚外情。後來黛妃在專訪中坦承這段情，也曾在情書中寫道：「我真想為你生孩子。」而哈利外貌神似修伊特，又有一頭紅髮，以致不斷盛傳，他是黛妃和修伊特的愛情結晶。
哈利在書中強調，儘管母親後來沒再和修伊特見面，但直到他出生後很久，這傳聞還是沒停過。
文章來源：'Who knows if I'm even your real father?': Harry claims Charles made 'poor taste' joke 'during rumour' that he was the son of Princess Diana and her ex-lover Major James Hewitt
文章來源：Prince Harry claims King Charles joked about possibility he wasn’t his ‘real father’ in new book Rumours have long circulated that Prince Harry is not King Charles III’s biological son
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