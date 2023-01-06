儘管修伊特（James Hewitt）早已否認自己是哈利的生父 但傳聞依舊不斷

哈利的大爆料回憶錄《備胎》（Spare）10日才發行，但內容已外洩。而相關內容曝光後，英王查爾斯5日首度公開露面，只見他離開度過耶誕假期的諾福克（Norfolk）山均漢姆莊園時，一臉心事重重的模樣。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《獨立報》（The Independent）5日報導，由於黛妃生前證實，曾和馬術教練修伊特（James Hewitt）外遇，長久以來，一直盛傳哈利可能不是查爾斯的親生子。而哈利在書中提及，查爾斯很愛說些軼事趣聞。至於他最常提起的，就是有一次去精神病院，朝病人搖了搖手指說：「我是威爾士親王。」沒想到，對方卻以「同樣的手勢回應」，並說自己才是威爾斯親王。

沒想到，查爾斯向哈利提起這件事後，竟然開玩笑說：「誰知道我是不是你的生父？也許你爸真的在布羅德摩（Broadmoor Hospital，英國精神病院），我親愛的兒子！」

哈利說，父親說完這笑話後，總是笑個不停，「雖然這個笑話超難笑，因為當時謠傳說，我的生父其實是媽媽的前任情夫之一：休伊特少校」。哈利在書中直指，由於謠傳他的生父是修伊特，因此開這種玩笑，真的「品味很差」。

'Who knows if I'm even your real father?': Harry claims Charles made 'poor taste' joke https://t.co/UoJHKfPRE8 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 5, 2023

修伊特從1986—1991年間，曾擔任黛妃的馬術教練，兩人維持了長達5年的婚外情。後來黛妃在專訪中坦承這段情，也曾在情書中寫道：「我真想為你生孩子。」而哈利外貌神似修伊特，又有一頭紅髮，以致不斷盛傳，他是黛妃和修伊特的愛情結晶。

哈利在書中強調，儘管母親後來沒再和修伊特見面，但直到他出生後很久，這傳聞還是沒停過。