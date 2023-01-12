行政院12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，作為超徵稅收中央可運用的3800億元的法源，時值內閣改組敏感時期，外界關注未來特別預算是否由新內閣接手，是否會影響後續行政作業。對此，行政院發言人羅秉成表示，「不管是哪個行政團隊，都會依總統指示，把這個政策延續執行下去」。

蔡政府去年底定調，內閣改組和相關人士異動將在立法院休會後啟動，媒體問及，若立法院下周通過特別條例，屆時報告特別預算的團隊是否為蘇內閣，此外，也有人關心內閣改組是否會影響到此條例的後續執行。

羅秉成上午在行政院會後記者會表示，政策是延續的，行政院長蘇貞昌依蔡英文總統指示，率內閣團隊規畫特別條例並籌措特別預算，只要立法院雙雙通過，就會繼續執行，「不管是哪個行政團隊，都會依總統指示，把這個政策延續執行下去」。

羅秉成強調，即使真有另個內閣團隊產生，仍會貫徹總統指示，按照原先政策目標執行，「因為這個事情要做，現在已經要求，不是等到後面的內閣去要求」， 即使部會首長有所調整，部會工作也不能停歇，這是行政一體、政策延續的起碼要求。

至於內閣人事調整狀況，羅秉成仍重申，昨天總統府已說明，希望立院盡快通過總預算，待這會期結束時，總統和院長會就內閣人事調整有所討論，有定案就會對外說明。至於立院延會時程是否有和政院討論，他表示，這無法評論，尊重立院決定。