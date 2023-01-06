剛被PLG台北富邦勇士釋出的瓊斯，6日隨即宣布加盟台灣運彩T1聯盟台灣啤酒英熊，更馬上就可以在7日英熊與台中太陽比賽披掛上陣，身為上季富邦勇士完成2連霸功臣之一的瓊斯，如今將轉換聯盟來到英熊，能夠打出怎樣表現備受關注。

以下是台啤英熊新聞稿內容，「台灣啤酒英熊職業籃球隊於6日宣布前台北富邦勇士洋將瓊斯(Perry Jones)正式加入，可望即刻銜接洋將戰力，在本周末的主場賽事中登場亮相。

身高211公分的瓊斯球風全能，有著3年的NBA資歷，出色的身體素質搭配優異的跑動能力和多元的進攻手段，在PLG第二季季中加入勇士，便繳出場均 19.3 分、7.8 籃板、2.3 助攻的優異成績，也在季後賽及冠軍賽多次為球隊做出貢獻。英熊球團期許瓊斯能補上球隊目前面臨的戰力空缺，同時也為團隊帶來更多能量，相信他來台打球的經驗可以幫助他很快融入團隊。

台啤英熊即將於本周末迎來主場二連戰，將面對台中太陽及本季首度出戰的桃園永豐雲豹，瓊斯可望於本周即可在T1聯盟的舞台初登場。」