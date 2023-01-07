7日補班日台南台鋼獵鷹南下作客高雄全家海神，而球團母企業台鋼集團位於高雄的同仁們，也在補班日這天有百位同仁來到客場力挺獵鷹，此役獵鷹下半場加強防守，並成功克服決勝節心魔，由新秀谷毛唯嘉在讀秒階段的關鍵三分上演「谷毛唯嘉送你回家」，獵鷹最後以101比92帶走勝利取得對戰2連勝，聯盟排名也上攀第2。

獵鷹先發班底胡凱翔近日因練球肌肉撕裂傷掛免戰牌，由近期外線手感火燙的呂冠霆坐上先發位置，亦是他首度進入先發五人，新秀韓杰諭首節獲得上場機會，上場8分鐘也為職業生涯得分首度開張。

不過此役上半場獵鷹仰賴的外線團隊僅8投中1由簡偉儒投進，是靠著禁區的得分緊咬對手比分，也使獵鷹中場4分落後，第三節末端獵鷹打出10比0攻勢，也將比分超前，「大頭」韓杰諭打滿第三節個人獨攬7分含2記三分球，李漢昇同樣單節也貢獻7分，獵鷹取得10分領先進入心魔決勝節，最後5分鐘，海神進攻發威一度追到只剩1分差，分差也一直在5分內，讀秒階段谷毛唯嘉投進關鍵外線奠定勝基。

賽後劉孟竹教練表示：「這場比賽對獵鷹蠻重要的，我們客場勝率比較低，今天面對到去年的冠軍隊，這一勝證明我們還是有能力在客場贏下他們。」獵鷹在上半場外線表現失靈，劉孟竹教練則指出，「守不住海神外線，我們則改變防守，也收到成效特別是在第三節打出31比17攻勢逆轉分數，第四節一度領先到雙位數，在幾波對位又讓對手有外圍出手機會，決勝節心魔是獵鷹一直要去解決的課題，今天最後兩分鐘明顯看到球員改掉打得拘謹和依賴洋將的問題。」

此役新秀「大頭」韓杰諭替補上陣30分鐘拿下11分、6籃板，另有3抄截，是他首度得分開張也打出代表作，「把握上場時間，做好該做的事情，孟竹教練也在練習時常鼓勵我們勇於出手，空擋到就果決一點做出手。」劉孟竹教練也滿意他今天的表現，「大頭在跨聯盟賽、熱身賽表現很好，只是來到賽季給自己壓力太大，在外線投與不投有些猶豫，平常訓練就告訴有外圍投射能力的球員，現在我們內線有三塔鞏固，外線勇於出手，很開心今天他確實做到也幫助球隊贏球。」

谷毛唯嘉讀秒階段的關鍵外線，替球隊確定收下勝利，劉孟竹表示，「谷毛從非賽季的盃賽一直都很好，不管進攻端或防守端都能幫助球隊做出很大的貢獻，甚至在串連球隊進攻都有很大的幫助，開季下來感覺到他的水準已經超乎新秀。」