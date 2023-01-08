高雄全家海神職業籃球隊8日背靠背主場出賽，迎戰新北中信特攻。海神忘卻昨日失利，頂住上半場落後達12分壓力，下半場回敬62比37逆轉攻勢，尤其第四節胡瓏貿、于煥亞、布銳克曼聯手貢獻8記三分球，全場19顆三分雨淹沒特攻，團隊第四節轟下聯盟新猷43分，終場105比87逆轉勝，終結特攻6連勝。

胡瓏貿透露，前役主場挫敗，喬伊斯賽後也灌「雞湯」，「教練提醒我們，輸球才是挑戰的開始。我們今天細節比昨天做得更好，把輸球轉化成動力，下一場更有拚勁。」胡瓏貿攻下17分、5籃板。

胡瓏貿上半場就身揹3犯，陷入12分落後，吳曉謹適時跳出，切入外帶2記外線冷箭，單節9分，攜手禁區高塔庫薩斯半場打完緊咬個位數分差。

海神隊易籃後團隊防守加壓，製造對方多達3次24秒違例，邱子軒、胡瓏貿、吳曉謹優異盯防，讓康格、克利斯進攻熄火，海神隊在布銳克曼的帶領下，回敬11比0逆轉超前。

決勝節胡瓏貿、于煥亞外線連發，胡瓏貿進攻補籃三分打，成功在巨蛋掀起巨浪，海神隊單節轟下43分揚長而去，改寫獵鷹單節40分聯盟紀錄。庫薩斯21分、11籃板、布銳克曼16分、9助攻。

總教練喬伊斯強調，「我們沒有想像中差，也沒有想像中好。」他特別點名胡瓏貿、邱子軒及吳曉謹防守端貢獻，並稱讚波捍能帶傷上陣設立典範。

「康格曾是澳洲聯賽入選MVP球員，為了防守他也讓胡瓏貿打到3號。今天籃板球也是關鍵。波捍能上周扭傷，但球隊需要他，他也義不容辭帶傷上陣，精神可嘉。」喬伊斯說。