台南台鋼獵鷹與新營國際青年商會及祐東建設13日前往北門區錦湖國小，邀請兩位台南人龍弘元、吳宏興實際走入偏鄉關懷學童，並捐贈學生每人一件球衣做為新年小禮也讓學生們開心迎接寒假。

錦湖國小全校僅39位學生，球團與青商會嚴奇均會長、祐東建設張博勝總經理及球團領隊李宗翰一起捐贈全校學生每人一件球衣，並邀請龍弘元和吳宏興分享籃球經驗、傳授技巧，學生現場穿上球衣與兩位打3對3交流賽。

錦湖國小周志強校長表示：「學校設有籃球社，只要對籃球有興趣就可加入，沒有正規訓練主要是讓他們開心打球。校址較偏遠，能到球場觀看球賽的機會較少，今天他們親眼見到職業球員都非常興奮，很踴躍的參與活動。」

今日前往的北門區正是吳宏興的出生地，去年暑假正式加盟台鋼獵鷹，也是吳宏興離家14年後返鄉再征戰，「雖然我不是錦湖國小畢業，但知道北門因為人口外移，學生越來越少，回家之後一直都想做回饋這件事，剛好有這個機會讓我回到家鄉，為家鄉盡一份心力，做件有意義的事。」即將當三寶爸的吳宏興，和小朋友們互動起來得心應手。

曾退役一年轉任國小教師的龍弘元提及，「鄉下孩子一直都比較熱情，球團舉辦過多次的校園活動，回到校園心情都很放鬆，看到小朋友在場上打球，臉上露出開心洋溢的表情，也會讓我找回當初打球的初衷。」