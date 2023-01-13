台南台鋼獵鷹13日下午宣布跟小戴達成離隊協議，確定未來將由德古拉、布拉、阿修羅與飛斯特的三大一小洋將陣容應戰，小戴本季只幫獵鷹打了一場遭遇台啤英熊的例行賽，表現卻並不出色，僅拿5分、4籃板、2助攻與2抄截，投籃命中率僅2成22，如今遭到獵鷹釋出並不意外。
以下是台鋼獵鷹新聞稿內容，「獵鷹球團於今日宣佈，因近期陣容調整與洋將小戴達成離隊協議，感謝小戴這段期間為球隊的付出，也祝福他在未來籃球路上一切順遂！」
台南台鋼獵鷹13日下午宣布跟小戴達成離隊協議，確定未來將由德古拉、布拉、阿修羅與飛斯特的三大一小洋將陣容應戰，小戴本季只幫獵鷹打了一場遭遇台啤英熊的例行賽，表現卻並不出色，僅拿5分、4籃板、2助攻與2抄截，投籃命中率僅2成22，如今遭到獵鷹釋出並不意外。
以下是台鋼獵鷹新聞稿內容，「獵鷹球團於今日宣佈，因近期陣容調整與洋將小戴達成離隊協議，感謝小戴這段期間為球隊的付出，也祝福他在未來籃球路上一切順遂！」
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