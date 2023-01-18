曾坍方壓死人的平鎮文化公園停車場，前市長鄭文燦「畢業之旅」時視察提到已竣工預計農曆年前啟用，但遭桃園市長張善政列為三大優先體檢工程之一，前內政部長李鴻源18日率隊視察仔細檢視事故發生原因、維修補強重建方式、施工過程等，將待年節研究相關資料，啟用時間確定延後。

張善政選前宣誓要總體檢桃園公共工程，並成立「公共工程體檢委員會」，上任後將平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓暨停車場、竹圍漁港遊艇碼頭工程列為首批體檢名單，要在百日內提出報告，並邀李鴻源擔任總顧問。

其中平鎮文化公園地下停車場，原為無梁柱設計，2020年5月施作地下1樓頂板覆土作業時，突然嚴重崩塌釀1死意外，鑑定歸責於結構技師計算錯誤，案發後改為鋼構設計，工程經費從2億9500萬元追加至4億9500萬元，去年底竣工，鄭文燦卸任前一天特別前往視察，還說預計農曆年前啟用。

桃園市祕書長詹榮鋒召集工程專家學者組成的公共工程體檢小組，18日在總顧問李鴻源率隊下，到平鎮文化公園地下停車場現場仔細檢視，對於事故發生原因、維修補強重建方式、施工過程等，都跟營造商和設計建築師充分溝通了解，全程約3小時。

與會者指出，平鎮文化公園地下停車場最大問題應屬結構設計疏失，體檢小組將利用年節研究相關資料，盡快出具完整檢視報告，因此年節前不會啟用，體檢結果也會做為未來停車場完工和類似工程需要加強的參考，市府也會設計預防機制，將來任何工程施工前，都要交給第三方如學術單位或技師公會2次確認，才能進入施工階段，避免憾事重演。