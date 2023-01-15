台南台鋼獵鷹後衛呂濟而在台灣運彩T1聯盟季前官辦熱身賽第2場因傷退場，經檢查後是膝蓋前十字韌帶斷裂，兩個月前已順利完成手術，9日已經回到台南休養，球團15日主場賽事，也是呂濟而的31歲生日這天安排他進行開球儀式，讓全場球迷及球團歡迎他「回家」。

術後至今呂濟而每日勤奮復健，包括平行及肌力訓練，目前差一個拳頭半的距離，膝蓋就能完全彎曲，回來台南後有球隊體能訓練師和物理治療師每日兩餐帶他復健，目前已能正常走路，上下樓梯也沒問題，他更開玩笑表示，「受傷時走路超慢，要過個斑馬線看著秒數倒數都超緊張，現在沒有在怕秒數了。」

回到台南跟著球隊的行程，呂濟而平常在球隊是個氣氛大師，他表示前幾個月都自己在台北1對1復健蠻乏味的，回來之後有隊友陪伴心情也變更好了，他還補充說，「我回來隊友應該比我更開心，可以跟他們講講垃圾話。」

今日台鋼獵鷹對上台啤英熊賽前，由呂濟而進行開球，「這個場地很熟悉，開球還是第一次，開完球還要跟兩邊跳球的洋將握手感覺很微妙。」