首次穿上台啤英熊戰袍的瓊斯，7日交出29分、7助攻與7籃板的優異演出，帶領新東家以105比89痛宰台中太陽，瓊斯說：「能夠加盟英熊，是上帝給的最大祝福，我很喜歡我的新隊友，這裡也是很棒的球隊，假如今晚我們可以降低失誤，相信我們可以贏得更輕鬆。」

英熊總教練楊志豪坦承，瓊斯加盟之後只跟球隊合練兩次，就可以如此快速融入戰術，且了解球隊給他的設定，馬上在攻守兩端都達到教練團的要求，「我想尤其是在進攻端，瓊斯的加盟幫助我們解決很多問題，希望他可以這樣保持下去。」

英熊8日下午4點30分將跟桃園永豐雲豹交手，「魔獸」霍華德宣告傷癒復出的機率很大，談到防守魔獸的策略，楊志豪說：「就是先用1對1防守，沒辦法的話再用包夾，我們早就演練過不少防守魔獸策略，明天我很有可能派出瓊斯去守魔獸。」

聽到自家教練直接點名自己去守霍華德，瓊斯頓時一臉訝異表示，「怎麼會是我，我不像伊倍那麼強壯！不過假如我要去防守魔獸，我只會當作是一場正常球賽，努力在場上把事情做好就對了。」畢竟這不是瓊斯生涯首次在場上跟魔獸對決。

其實瓊斯在NBA菜鳥球季效力雷霆期間，曾跟當時效力火箭的霍華德對上，「我想大概只有對上他兩分鐘左右，畢竟我當時還是菜鳥，我只記得當時被霍華德直接當面橫扣，然後教練就把我換下場了。」