台灣運彩X T1聯盟所屬高雄全家海神，本賽季續留冠軍班底布銳克曼(Jason Brickman)與庫薩斯(Mindaugas Kupsas)，還找來機動性高的波捍能(John Bohannon)，海神在冠軍教頭喬伊斯(Brendan Joyce)的帶領下，持續展現衛冕軍的霸氣及實力。7、8日隨著洋將月活動一起揭開海神浪花三兄弟場下不為人知的一面。

布銳克曼憑藉場上掌控節奏的超能力，為高雄全家海神貢獻穩定供輸，不僅於T1聯盟元年包辦年度最佳外援、助攻王及年度第一隊，三大獎的肯定，高雄全家海神更早早與布銳克曼簽約，再續衛冕之路。而本季例行賽截至發稿為止共出賽11場，繳出場均15.7分、6.5籃板、9.7助攻、2.2抄截的成績單，其中場均助攻居本季聯盟之冠。

儘管布銳克曼的籃球生涯，在外人看來風光無限，來到海神的前兩年，卻是他人生中最徬徨且充滿不確定性的時刻。疫情期間，所有賽事全面停辦，球團也無法確定何時開工。「雖然每天很認真地保持體能、維持體態，但太久沒有比賽，也會擔心失去場上的感覺，來到海神，打了第一場比賽後，很感謝海神給予我機會，也感謝自己沒有放棄籃球路，讓更多球迷知道我背上繡的名字！」

除了自我要求很高，布銳克曼也感謝老婆的陪伴，連兩年陪同布銳克曼度過低潮，也歡慶高光時刻。休假時，則換成布銳克曼陪著老婆上山下海，布銳克曼說：「老婆喜歡旅遊，經常不是在前往山的小徑，就是前往海的方向，她去過的台灣景點甚至比我多很多。」布銳克曼也向老婆許願，希望今年賽季結束可以到花東縱谷泡溫泉。

海神禁區長人庫薩斯兼具高度、效率、對抗性，有別於一般大眾對籃球員的認知，庫薩斯四肢發達，頭腦更是不簡單，對閱覽書籍、汲取知識津津樂道，最近正鑽研農業相關的書籍，舉凡植物栽培、害蟲診斷、農業經濟型態等，皆瞭如指掌。「家裡有一塊農地，奶奶家也有養蜂場，如果未來能為家裡盡一份心力，就能學以致用！」

文武雙全的庫薩斯同樣於聯盟元年加入海神團隊，布庫連線動輒拿下50分以上，不僅讓對手無解，雙人配合好球不斷，亦頻頻驚豔全場，防守方面，庫薩斯榮獲元年防守第一隊的殊榮，攻守兩方備受肯定，海神團隊更器重庫薩斯的高球商，本季再續前緣，共同守護海港。本季拿下場均20.7分、11.7籃板、2.2助攻、1.3抄截、1.6阻攻的表現，在在顯示朝奪冠之路邁進的決心。

能攻能守、允文允武的庫薩斯，碰到休賽季期間也閒不下來，去年與海神一同奪冠之後，利用短短幾天購足台灣風味的紀念品，便像個聖誕老公公一般，飛往世界各地與家人分享這份喜悅，拜訪家人之餘，也順道旅遊，深入了解當地的風土民情。

波捍能一甩賽季初期的生澀手感，近期不斷上演精采好球，波捍能說能夠站在球場上，源自於一位神秘人士的協助，讓青少年的波捍能得以延續籃球夢，並專心練球。而有恩必報的波捍能，在16歲時也獲友人邀約，共同創立公益單位「Leading By Example」，希望能將自己獲得的，回饋給同樣需要幫助的青少年。

而波捍能初到台灣之際，正逢選舉時刻，對政治議題深感興趣的他，也不忘關心台灣的選舉狀況，波捍能更打趣說道，如果不打球想參選美國總統，但其實波捍能對幕僚，或策略構思更感興趣，希望透過輔助的角色，為孩子打造一個教育友善的世界，減少孩子因資源不足，而無法力爭上游的困境。

波捍能與團隊磨合也漸入佳境，展現海神板凳的深度與穩定性，本季場均8.9籃板、2.2助攻、1.1抄截，無論是突發冷箭、雙十表現，或是攻守兩端適時的挺身而出，都是海神維持前段班的重要關鍵。