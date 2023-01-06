大陸觀察者網報導，大陸民航局網站1月6日發布關於取消目的地為北京的國際航班，從指定第一入境點入境的公告。

根據大陸《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》和《關於中外人員往來暫行措施的通知》要求，決定取消目的地為北京的國際客運航班，從指定第一入境點入境。

公告指出：

一、自1月8日零時（北京時間）開始，取消目的地為北京的國際客運航班從指定第一入境點入境。

二、自1月8日零時（北京時間）開始至2022冬春航季結束，各航空公司可自行選擇北京或原第一入境點城市運行航班，各航空公司的入境點城市資訊可以在航空公司官網上查詢；自2023年夏秋航季開始，航空公司按照雙邊航空運輸協定和民航有關法律規章，持航線經營許可營運國際定期客運航班。

三、廢止《關於目的地為北京的國際航班從指定第一入境點入境的公告》、《關於目的地為北京的國際航班從指定第一入境點入境的公告》（第2號）、《關於目的地為北京的國際航班從指定第一入境點入境的公告》（第3號）等三份公告，自1月8日零時（北京時間）起廢止。