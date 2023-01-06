澎湃新聞報導，北京市府新聞辦6日召開新冠病毒感染疫情防控記者會，北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕表示，本學期北京中小學按照既定的校曆正常安排放寒假，也將按照既定校曆，於2023年2月13日正常開學。

李奕表示，北京將利用寒假期間啟動做好春季開學的各項準備工作，在專業部門的指導下，高效率統籌好新學期的疫情防控和教育教學安排。

另外，在回答學生體育鍛煉相關問題時，李奕表示，「目前我們正在研究制定政策調整之後的中小學、幼兒園防控工作具體指南。在具體指南當中，我們特別設計了提醒師生員工注意規律作息、適度運動、日常個人防護這三方面內容，專門請有關的專家對『適度運動』提出工作指引和指南」。

李奕指出，因時、因地、因季節、因人隨時隨地調整運動項目、運動時間和運動強度，一直都是北京各個中小學、幼兒園及高等學校的常規性操作。春季開學之後，也將運用這樣的常態化機制，安排學生鍛煉活動。

李奕提醒，經歷一段時間的居家線上學習後，學生逐步恢復鍛煉不僅可以提高免疫力，也對於身心健康很有意義。但體育鍛煉的時機、強度和方式，要遵循科學指導具體研判，既不要把康復和運動對立起來，也不要因為孩子有體能測試等要求就操之過急，一定要循序漸進地科學鍛煉，避免過猶不及。