今年春節特別早，許多民眾已經開始規劃出遊行程，但有網友抱怨，打開訂房網，旅館價格都變得相當離譜，甚至有三星級飯店直接坐地起價多個零，從1000變10000元，大罵這種亂象難道政府不用管嗎？對此觀光局表示，有明示價碼就沒違規，慘遭砲轟。

一名網友在PTT八卦版PO文「春節旅館價格是三小啦」，他表示自己春節想出遊2天，結果一打開訂房網，發現平日1000元的三星級飯店，竟然直接變成10000元，但明明官網標價是2588元，為求慎重，還特地打電話確認，對方則給出肯定答案，稱春節不適用官網定價。

原PO氣得大罵店家可以這樣隨便調漲價格？難道政府都不用管？根據《三立新聞》報導，觀光局對此表示，只要業者明確標示清楚，同時不要高於跟地方政府報備的房價，就不算違法。

鄉民看到狂酸：「難怪大家都出國玩」、「盤子才國旅」、「台灣觀光真的可以洗洗睡了」、「吃像真難看」、「在那叫什麼」、「哄抬價格不用查嗎」、「我沒錢只好去日本玩了」、「可以別再補助國旅了嗎」。