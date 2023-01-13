泓格(3577)去年度營收突破12億元大關，衝上歷史新高紀錄，法人評估，今年營運可望持續成長。而春節將至，年年面臨國道壅塞窘境，泓格車流監控解決方案獲交通控制中心採用，改善交通壅塞，亦為環境盡份心。

泓格去年12月營收0.64億元，年減25.24%、月減45.69%，跌破單月億元關卡，摔下23個月新低；去年第四季營收2.84億元，年減3.80%、季減22.25%；去年全年營收12.23億元，年增17.40%，仍突破12億元大關，衝上歷史新高紀錄。

泓格發展高階TPU(熱塑性聚氨酯)醫材市場進入收割階段，加上2條新產線即將入伍，更為長期營運翻倍的主力軍。展望今年，泓格工廠自動化等題材，法人預估，年度營運動能持續上揚。

春節將至，今年更擁十天長假，民眾將面臨開車返鄉、出遊等國道需求，然每年常常碰到大塞車窘境，在高速公路上卻碰上交通壅塞，如何有效解決？高速公路局為紓解國道4號台中環線豐原潭子段，使用泓格解決方案來監控即時路況並分析資訊，達成良好的路段交通控制。

泓格車流監控解決方案，使用iP-8441可程式自動化控制器、I-8053W-A1-G DI模組以及I-8057W-G DO模組。透過DI模組將環路線圈訊號傳送至控制器，再將車流資料統計分析後，傳至交控中心，同時控制器透過DO模組，遠端操作控制箱的燈號顯示和開關控制。此方案能獲取大量交通車流數據，改善路段壅塞情形，達到即時、動態性的交通控制。另外，減少車輛怠速行駛可減少能源浪費，不只改善交通壅塞，也為環境盡份心。