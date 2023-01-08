替屋主售屋是房仲的日常，但一個暖心服務卻可能翻轉屋主人生。信義房屋大里園區店專案經理周品辰曾接到一個委託，屋主碰上詐騙欠下高利貸，名下兩間房屋更遭設定預告登記，急需賣房籌錢卻又因稅制需繳納大筆稅額，周品辰不僅協助屋主順利賣屋，更陪同屋主與放款人辦理塗銷，確保交易安全，並偕同代書向國稅局陳情申報，終替屋主省下大筆稅額度過難關，擺脫債務開啟全新人生。

周品辰說，當時正好是農曆年前，屋主慌張進店急著要賣房，否則農曆年將難過。緩和屋主情緒後，周品辰深入了解才知道，原來屋主碰上詐騙，房屋被詐騙集團騙去借了高利貸，更連累老家祖厝，導致兩間房屋都被設定預告登記，每個月的利息金額更是難以負擔。

周品辰仔細分析利弊後，讓屋主了解應將該屋先賣出，至少不落入法拍影響信用，優先還清高利貸後，人生才能重新開始。討論好處理方向及高利貸時限後，周品辰立即著手售屋事宜，卻又遇上房屋承租中，承租方不願配合的情況，經過多次溝通及面訪後，終於感動承租方願意協助屋主一起度過難關。

承租方願意提供時間看屋後，周品辰立刻積極聯繫各店及所有可能的客戶集中看屋，雖幸運遇上有意願的買方，卻又碰到稅務問題。原來該屋是屋主過世妻子約兩年前購買的，因繼承加上出售時間未達兩年，即使平轉沒有賺錢，仍需支付數十萬的房地合一稅。

秉持「以人為本，先義後利」理念，周品辰誠實告知屋主此情況，一邊協調買賣雙方交易，一邊請代書幫忙。不僅親自陪同前往國稅局，更協助向國稅局陳情，申明此案特殊性，若成本採繼承取得有失公允，在相關資料佐證下，國稅局也明白屋主被詐騙屬特殊性短期移轉，同意以專案處理，最終替屋主省下高額稅金。

此外，由於該屋牽涉高利貸債務，為了保障交易安全，周品辰更與店長、代書親自陪同屋主與放款人，於地政事務所辦理塗銷事項，為屋主的安全把關之虞，也了結債務問題，讓屋主終能放下心中大石，與家人好好的過年。

「服務是沒有句點的」周品辰認為，當房仲做的不只是銀貨兩訖的商品買賣，更是能在完全交付的信任下，在關鍵時刻幫助客戶。延續著信義理念，周品辰總是以真摯的心服務，入行僅四年，便在2022年榮獲有房仲業奧斯卡之稱的「金仲獎」不動產經紀營業員楷模。周品辰表示，「今天客戶願意相信我們，我們就該將服務做好做滿，不負客戶所託」，未來自己也將堅守本心，持續提供更暖心優質的服務。