中鼎(9933)勇奪中東卡達RLPP(Ras Laffan Petrochemicals Project)專案計畫的乙烯廠統包工程，乙烯廠統包工程，預定2026年底完工投產，屆時將成為全球產量最大的乙烯廠之一。

RLPP專案計畫地點位在卡達拉斯拉凡工業市，分為兩大建廠工程，包含上游的乙烯廠，以及下游的兩座高密度聚乙烯(HDPE)廠，總投資金額高達60億美元。

中鼎與南韓三星工程聯合承攬上游的乙烯廠建廠工程，中鼎負責裂解爐及公用工程設施的設計工作，包含蒸氣與冷凝收集、鍋爐給水等；三星工程負責製程區的設計工作，包含碳氫化、氫氣純化設施與主壓縮設備；後續的採購及建造工作，則由聯合承攬團隊執行。本乙烯廠年產量將達208萬公噸，所產出的乙烯將提供下游生產高密度聚乙烯使用。

RLPP專案計畫業主拉斯拉凡化工(Ras Laffan Petrochemicals, RLP)為卡達能源公司(QatarEnergy)與雪佛龍菲利普斯化工公司(CPChem)成立的合資企業，近年積極於卡達與美國等地拓展石化事業。

中鼎楊宗興董事長表示，感謝拉斯拉凡化工的信賴，讓中鼎得以承擔此劃時代的任務，將以最值得信賴的工程品質與工安管理，如期如質完成客戶的託付。