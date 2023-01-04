adidas運用ADIZERO突破性的跑鞋技術，打造最新家族成員ADIZERO SL，3490元。（adidas提供）

新的一年到來，adidas除了延續先前的世足熱度推出「阿根廷隊冠軍三星」系列商品，也宣布為滿足廣泛跑者需求，運用ADIZERO突破性的跑鞋技術，打造最新家族成員ADIZERO SL，沿用與世界紀錄同款中底科技Lightstrike Pro，讓頂級跑鞋的基因延伸到更大眾化的跑鞋選擇。

2022卡達世界盃最終以梅西率領的阿根廷隊奪冠，adidas身為阿根廷國家隊贊助商特別推出「阿根廷隊冠軍三星」系列商品，排列在上衣的星星也躍升為三顆，象徵三次世界盃冠軍更紀念著阿根廷隊的榮耀時刻。冠軍短袖上衣與冠軍連帽上衣延續阿根廷隊的經典藍白配色，其中最耀眼的莫過於燙金方式印製三顆星星與阿根廷世界盃的隊徽圖騰，代表阿根廷隊寫下破紀錄的輝煌成就。該款上衣即起在adidas全台門市與官方網站限量販售。

另外，adidas最具指標性的競速跑鞋ADIZERO系列也添加新成員ADIZERO SL，搭載與馬拉松冠軍跑鞋－ADIZERO Adios Pro 3相同的Lightstrike Pro中底科技，搭配Lightstrike全掌包覆，以及專為亞洲腳型打造的加寬楦頭提升舒適度，幫助跑者達成訓練目標。若是平時有運動習慣的消費者，不妨趁新年之際跑步計畫，增加耐力與有氧訓練往目標邁近。若是具有長跑經驗的跑者，ADIZERO SL更是日常備戰的訓練鞋，奧運衛冕冠軍和三屆世界紀錄保持者Peres Jepchirchir也已穿上訓練，為春夏賽事做準備。

ADIZERO SL標榜輕盈緩衝，即使在激烈的全速前進時，也有舒適的貼合感受，前掌外側特別仿造ADIZERO Adios Pro 3以凹槽切割處理，減輕鞋身重量之外，更可引導跑者向前，幫助前掌落地跑者的步態更趨自然，單腳鞋重為241g。在配色方面，ADIZERO SL推出「經典黑」，更有主打的「炫彩白」，以百搭的白色為基底，用鮮明亮眼的藍紫色及粉色交織出漸層鞋側，加上大底一抹清新綠色！另外，更有專為女性跑者打造的「質感銀」配色，點綴妳的跑步運動穿著，踏出自信步伐。

專為菁英跑者破PB而生的冠軍跑鞋ADIZERO Adios Pro 3，去年八月甫在台上市，陸續推出「競速黑」與「炫彩紫」，其中炫彩紫上市首月即造成全台跑者搶購缺貨，這次推出全新配色「極光綠」作為季節主色，呼應ADIZERO SL設計分別在鞋款點綴藍紫色、粉色等元素，同時還有頂級的ADIZERO Prime X2 Strung旗艦概念跑鞋，以及針對中長距離訓練打造的ADIZERO Boston 11也同步推出極光綠新色，細緻的配色外型絕對是跑道上最亮眼的競速跑鞋選擇。