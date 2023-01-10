德商foodpanda登台10周年，今（10）日公布2022年度五大事件、五大日子，消費者可以看看自己是否跟上超夯話題。

2022年foodpanda分享的五大事件如后：

一、肯德基驚傳停賣蛋撻？網友一句話讓肯德基蛋撻銷量暴增70％：今年吃蛋撻了嗎？號稱「被蛋撻耽誤的速食店」肯德基於 2022 年中突然發出聲明表示「將與蛋撻劃分界線」，讓許多粉絲超級崩潰。網友於社群發文提到自己發現 foodpanda 上有「肯德基蛋撻專賣店」，消息一出立刻引起搶購風潮，神助攻讓肯德基蛋撻在一週內銷量暴增70％，甚至同步帶動 foodpanda 平台上各式蛋塔商品銷量成長近 一成。

二、飲料、早餐霸榜外送熱搜關鍵字！東部、離島愛嗑雞排：foodpanda 盤點全台灣各地消費者最常搜尋的關鍵字，無一例外都是由「飲料」與「早餐」雄踞熱搜關鍵字前兩名！手搖飲料店和早餐店幾乎遍布全台，而平台上琳瑯滿目的店家，想必讓每位消費者搜尋後都選擇困難症發作！進一步觀察各地熱搜關鍵字第三名則發現，全台多數縣市第三名皆為「火鍋」，只有東部（花蓮、台東）與離島（澎湖、金門）第三名是「雞排」，呈現出有趣的地域差異。

三、登台十周年優惠碼「感恩十週年」使用次數達百萬次：foodpanda鐵粉不會錯過不定時推出的超值優惠碼，foodpanda 去年特別推出「感恩十週年」專屬優惠碼，與消費者一同分享十周年的喜悅，數據顯示「感恩十週年」優惠碼總使用次數竟達百萬次，勇奪2022年優惠碼冠軍。

四、全脂鮮奶成 pandamart熊貓超市深夜熱銷冠軍：pandamart熊貓超市數據統計2022年深夜時段訂單，發現全脂鮮奶最熱銷！是為隔天早餐做準備？還是熬夜需要補充蛋白質？不論是什麼需求，pandamart熊貓超市都能快速滿足。

五、最愛叫外送的都在這！中壢區全台訂單最多：根據foodpanda統計，中壢區是 2022 年全台「最愛送」的行政區。經典台味、異國美食匯聚於此，選擇超多元且各有忠實擁護者。透過foodpanda即時外送享受美食，中壢「食」力實在不容小覷！