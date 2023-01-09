岱宇國際（1598）9日公布自結2022年12月合併營收為7.43億元，保持傳統銷售旺季水準，累計2022年度合併營收71.28億元。展望未來，集團家用健身器材與智能化重訓新產品陸續上市，銷售動能將有望維持至2023年第一季。

至於電動輔助自行車方面，岱宇說，隨著代工組裝業務陸續上軌，帶動電輔車業務2022年第四季營收，超過2022年全年，而集團亦於2023年度推出電輔車自有品牌搶市，預期電輔車業務，將維持強勁的成長動能無虞。

岱宇表示，在傳統銷售旺季的加持下，集團旗下各品牌通路商，仍保持著良好的拉貨力道，帶動集團營收維持在2022年高檔。觀察目前家用健身器材庫存消化壓力縮小，北美地區通路商已開始陸續下單購買即將推出的全新改款機型，市場需求逐漸回到正常軌道，預期整體銷售動能將有望維持至2023年第一季。

岱宇說，電動輔助自行車方面，近期上游原物料供應鏈逐漸恢復穩定，代工組裝業務陸續上軌，由於目前產能無法滿足在手訂單需求，預期隨著2023年下半年新廠建置完成產能開出後，整體電動輔助自行車代工組裝業務，有望進一步成長。

此外，集團亦將於2023年推出電輔車自有品牌，並利用集團現有的通路資源，搶攻歐、美地區電動輔助自行車市場商機，以期成為集團另一大事業體，為集團整體營運帶來強勁的成長動能。