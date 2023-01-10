台水公司與淹水受災戶協調，賠償金13日撥款10萬元以上專案處理。(呂筱蟬攝)

台水公司與淹水受災戶協調，賠償金13日撥款10萬元以上專案處理。(呂筱蟬攝)

桃園龍潭區三坑抽水站爆管導致當地大淹水，還有災民至今因家園受損太嚴重露宿在外，有家歸不得。台水公司二區處今天下午與受災戶召開協調會，現場砲聲隆隆，怒轟當下連逃命都來不及，怎麼可能拍照受損狀況，也有民眾說自己被遺忘，淹水時剛好行經整輛機車被沖倒，至今餘悸猶存，也要求比照給予賠償。

立委呂玉玲、市議員徐玉樹、張肇良陪同災戶與台水公司做協調，當地有向里長及台水公司通報受災戶原有11戶，參與協調會後陸續增加至15戶，其中有2、3戶受損範圍過大，賠償金額超過10萬元，也有民眾開公司當地有廠房，電腦設備、庫存品等全毀，初估受損金額上看百萬元。

有受災戶怒轟，災損提報時被刁難，竟還被要求要拍水淹當下的狀況；也有受災戶說，當下淹水時趕緊逃命，小孩的書包、課本完全都來不及拿，一家4口至今還流連在各旅館中住宿，過年時也有家歸不得，如今災損金額在10萬元以上，要求台水公司要想辦法立即給予賠償。

台水二區處長呂崇德現場解釋，因經濟部有災損賠償金額規定，只要災損在10萬元以下，可以在13日獲得賠償，災損在10萬元以上，尤其是受損較嚴重的住戶原則上採專案處理，要求一定要在這2天內趕緊清查受損狀況，也會派人前往履勘，會在13日於龍潭區公所再召開協調會，但可保證一定會先撥付10萬元給災戶應急之用，其餘款項再協調。