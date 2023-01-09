桃園市龍潭三坑抽水站爆管大停水，造成三坑里10多受災戶損失嚴重，33.5萬戶停水直到今天早上上午6時完成99％用戶恢復供水，僅剩1％高地、管線末端可能還有水壓不足狀況，而台水公司也在今天上午前往三坑里會勘受災戶，其中受損最嚴住魯姓住戶，憤怒表示他家受損最嚴重，但是露宿在外無法在過年前獲得理賠，覺得不合理非常生氣。

桃園大停水目前已99％恢復供水，受災戶怒轟台水公司拿出賠償誠意。(呂筱蟬攝)

台水公司第二區管理處通知受災戶針對家園受損部分先報價，災損在10萬元以下金額可先獲得理賠，但災戶表示，家具皆購買已久，根本記不得當初買的價格，無法馬上估驗損失，而受災最嚴重的魯姓居民也說，他家被大水沖擊損失最嚴重，要住外面跑來跑去，受損金額在10萬元以上卻是最慢得到處理，也無法趕在過年前獲得理賠，這個年非常難過讓他感到相當生氣。

台水公司第二區處人員說明，受災戶可提出家裡受災修繕估價單，或是先找人報價損失，之後將視單據合理範圍，10萬元以內在過年前可優先賠償進行家園修復，若損失超過10萬元以上，需透過調解程序，進度會比較慢。

鲁姓居民夫妻帶領台水人員現場勘查，指出大水沖進家中，臥室衣服及所有家具都泡水，100多坪房子都是土石淤泥，修理工程太大，現在一家人只能住旅館，為了處理這件事也無法好好工作，根本拿不出錢來修，氣憤表示希望台水公司拿出賠償誠意來。台水二區處則說，超過10萬元以上金額者，10日將召開協調會進一步商議。

台水二區處也說，目前考量復水初期供水較不穩定，架設的臨時供水站均仍持續維持巡迴補水作業，民眾還是可以就近利用取水。