桃園市龍潭三坑抽水站爆管造成桃園大停水引發民怨，國民黨市議員黃敬平在臉書質疑，台水公司已在當地買地要興建中繼加壓站，卻遭地方民代反對，前市府也完全沒做為，才會導致這次破管結果。此說法遭綠營議員張肇良打臉，三坑計畫興建自來水中繼站與這次爆管是兩碼子事不能瞎扯，引發口水戰。台水公司二區處長呂崇德今天說，爆管原因與是否興建中繼加壓站不能直接畫上等號，但規畫興建中繼加壓站，絕對對於供水穩定有幫助。

張肇良表示，台水要在三坑里永福路和三坑老街一號交叉口，設置中繼加壓站，位置面積高達3300坪，該大型蓄水池及加壓站面積非常大，且在三坑老街入口處，地方民眾並非反對設置中繼加壓站，而是位置不洽當，建議水公司應該設在靠近大馬路邊，而非設在三坑里中心點，該案目前還在討論階段，且真要設置也是2、3年後的事情，不應把這次爆管連結到中繼站設置，他批黃敬平是在亂扯、刻意帶風向。

國民黨市議員徐玉樹也說，希望台水公司及其他網軍不要再亂帶風向，台水公司要在三坑老街路邊設加壓站，會影響住家及老街的發展，地方反對的是選址，絕對不是蓋加壓站這件事，網軍不分青紅皂白，變成用這件事凸顯阻擋蓋加壓站造成爆管停水，完全不合理。

呂崇德強調，蓋不蓋加壓站跟破管沒關係，台水要蓋新加壓站，也講了數十年，選址地點是因為那塊地高程最適當，且接近舊加壓站管線進出，外傳有議員在阻擋，所有提出的問題也都虛心接受，也相信大家都是基於愛鄉土才會提出問題，但他要強調加壓站並非嫌惡設施，這部分之後會再開說明會與地方做溝通。